Tilslutningen til folkekirken falder, men ikke på Stevns

Kirken: Den 1. januar 2023 var der 4.276.271 medlemmer af folkekirken. Det er 72,1 pct. af de i alt 5.932.654 indbyggere i Danmark. I 2005 var det 83,3 pct.

12.751 personer har i 2022 henvendt sig til deres sogne for at melde sig ud af folkekirken. Det er en stigning på 42 procent i forhold til 2021, hvor 8.961 danskere meldte sig ud, oplyser Danmarks Statistik.

Men det er ikke situationen på Stevns.

Menighedsrådsformand: Ikke overraskende

På Stevns skulle der ifølge tal fra Danmarks Statistik være 18.479 medlemmer af folkekirken per januar 2023.

Da befolkningstallet på Stevns per 1. januar 2022 er 23.473, er det godt 79 pct., altså væsentligt højere end landsgennemsnittet, og dette tal ser ganske stabilt ud siden 2011.

Det er endda stigende de seneste år, idet der i 2019 var 18.331 medlemmer, i 2020 18.349, i 2021 18.420, og i 2022 nåede antallet af sognebørn 18.557 og 2023 er først lige begyndt, og der forventes en del tilflyttere til Stevns Kommune.

– Jeg er først og fremmest rigtigt glad for denne statistik, selvom jeg naturligvis gerne så 100 procent-medlemskab. Men den høje medlemsprocent og stabiliteten i den er glædelig, siger menighedsrådsformand Jan Østerskov og han uddyber:

– Jeg noterer mig dog samtidig befolkningssammensætningen i Stevns Kommune. Vi skal have opmærksomhed på aldersgrupperne, på størrelsen af f.eks. bryllupsrater, barnedåb, konfirmationer og begravelser, for at få nuanceret billedet af tilslutningen til Folkekirken lokalt. Vi har for 2 år siden fået udfærdiget en sogneprofil, og den arbejder vi efter, ligesom vi er involveret i strategi og visioner for provstiets virksomhed. Jeg glæder mig meget over, at de værdier som folkekirken står for, har appel til og betydning for borgerne på Stevns og vores menigheder. Samlet set skyldes det ikke mindst de fremragende og nærværende præster vi har på Stevns og de mange attraktive tilbud folkekirken har lokalt. På den baggrund er det egentlig ikke overraskende at medlemstallet er stabilt. Men det kan da sagtens blive højere, og det arbejder vi på hver dag, siger Jan Østerskov, der tilføjer, at menighedsrådene løbende diskuterer, hvordan man også gør folkekirkens relevant for de kommende generationer.

Provst: En tradition på landet

Kirkerne på Stevns hører under Tryggevælde Provsti, der dækker både Stevns og Faxe kommuner.

Her er tilsammen tilslutningen til folkekirken på 77,8 pct. svarende til 47.455 personer.

– Stevns kommune, og det samme gælder Haslev, er udprægede landkommuner, hvor traditioner spiller en stor rolle og altså også den tradition, at man hører til folkekirken. Så folk i vores område er glade for deres lokale kirke og bakker op om den, siger provst Ole Bjerglund Thomsen og forklarer videre:

– Der er en stor grad af samhørighed mellem folk og kirke, fordi kirken er synlig i lokalsamfundet og spiller en rolle. Folk udtrykker, at kirken er vigtig, også selvom de måtte være i en fase af deres liv, hvor de ikke gør så stor brug af kirkens tilbud. Derfor forbliver man medlem af folkekirken, og lader i vidt omfang sine børn døbe, siger han.

Ole Bjerglund Thomsen mener desuden, at indvandring fra ikke-kristne lande spiller en rolle.

– I Tryggevælde Provsti er tilflytningen fra ikke-kristne lande mindre, end i andre landsdele, i særdeleshed hovedstadsområdet. Derfor er medlemsprocenten højere hos os, siger han, og tilføjer med et smil på læben:

– I storbyområder er det mere fremherskende, at man melder sig ud af kirken, specielt yngre mennesker og i nogen grad folk med en høj indkomst, som paradoksalt nok mener, at de ikke har råd til at være medlem af folkekirken. En del af dem kommer tilbage, når indkomsten falder og man kan se begravelsen nærme sig.