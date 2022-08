44-årig dræbt af eksplosion: Hans liv stod ikke til at redde

Ifølge CVR er det en engrosvirksomhed for vin og spiritus, der nu holder til på adressen Tingvej 4 og ikke et bryggeri, som politiet oplyste i første omgang. Og den 44-årige som omkom ved den voldsomme eksplosion på stedet sidste onsdag er ifølge Politiken også kendt som manden, der forandrede den danske cocktail-scene. Sikkerhedsstyrelsen er gået ind i sagen for at undersøge den 20 liters beholder, der pludselig eksploderede.