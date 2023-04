Romantisk koncert i kirken

Hårlev: Publikum kan se frem til en aften med følelsesladet musik, når den islandske operasanger Svafa Thorhallsdottir og pianisten Ulrich Stærk giver koncert i Hårlev Kirke torsdag den 20. april kl. 19.30.

Det følelsesladede koncertprogram omfatter smukke lieder fra den romantiske æra, kendte operaarier samt en smagsprøve på den rige musiktradition fra Norden.

Koncerten begyndes med nogle af de mest berømte operaarier fra den romantiske æra af komponisterne Guiseppi Verdi, Giacomo Puccini og Georges Bizet; arier der er kendte for deres dramatiske og følelsesladede musik. Derefter hører vi en række lieder – kendte for deres bevægende og følsomme melodier – af berømte komponister som Franz Schubert, Robert Schumann og Richard Strauss.

– Men aftenen byder også på en smagsprøve på musikken fra det kolde nord. Publikum vil blive introduceret for nogle af de mest kendte sange fra Norge og Island, som er kendte for deres enkle og rørende melodier. Det vil give publikum en mulighed for at opleve den rige musikalske tradition, der findes i denne del af verden, fortæller koncertduoen, som lover at det bliver en aften fuld af følelsesladet musik.