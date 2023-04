Rødvig Krolf holder åbent hus

Sport: Alle har mulighed for at spille med, når ”Krolfens Uge” for tredje gang ruller hen over Danmark.

Den 22. april lægger Rødvig Krolf græs til Åbent Hus fra kl. 10-12, hvor alle gratis kan prøve kræfter med den populære sport, der nu spilles i næsten 200 idrætsforeninger.

Vær bare nysgerrig

Der loves godt humør, kaffe på kanden og gratis instruktion i krolf er hovedingredienserne i Krolfens Uge, der i uge 16 fejres i hele landet.

Alle kan komme forbi og prøve krolf, der er populært som aldrig før. Sporten kræver ikke specielle forudsætninger at være med til, hverken teknisk eller formmæssigt, der er plads til alle, fortæller Bent Højmann fra Rødvig Krolf.

– Vi har et godt fællesskab i foreningen, men vi har altid plads til flere, og det her er en god måde at både at prøve sporten og at hilse på os i foreningen, for at se om det er noget. Vi glæder os hvert fald til at tage imod nye spillere, også dem der bare er lidt nysgerrige,” siger Bent Højmann fra Rødvig Krolf.

En kombisport

Arrangementet er en del af Krolfens Uge, som arrangeres af Dansk Arbejder Idrætsforbund, hvor en række foreninger i hele landet holdet Åbent Hus for at få flere i gang med sporten.

Og der er ingen tilmelding, man møder bare op.

Spillet er en mellemting, eller kombination, af kroket og golf, hvor der spilles på et fritliggende græsareal på cirka 1/2 fodboldbane. Her bruges køller, som vi kender fra kroket, men i stedet for buer, spiller man på huller. Banen består af 12 huller, som det gælder om at gå igennem med færrest mulige slag.

En sådan bane er der ved Sydstevnshallen på Rødvigvej 62, lige uden for Rødvig.

sky