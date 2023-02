Planer om stor udvidelse af ferieby og sommerhusområde

Turister vil gerne til Stevns. Det er dog specielt om sommeren, det hidtil har været muligt at tiltrække et større antal. Det vil Rødvig Ferieby gerne lave om på med en større udvidelse. Det skal ske på 32.752 nyindkøbte kvadratmeter jord. Derudover har en anden grundejer i området et nyt projekt klar, efter et kuldsejlet oplæg med såkaldte supersommerhuse.