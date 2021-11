Del via email

Mandag kl. 11.40 skete et solouheld, da en bilist mistede herredømmet over bilen og kørte ind i et levende hegn i krydset Elverhøjvej / Møllehusvej ved Barup. Politi og redning kørte til stedet. Bilisten: en 34-årig mand fra Stevns var ikke kommet alvorligt til skade ved uheldet.