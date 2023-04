Opfordring til at gøre en forskel

Del via email

Kræftens Bekæmpelse i Stevns opfordrer alle til at huske Landsindsamlingen 16. april og være med til at gøre en forskel for de mange danskere, der bliver ramt af kræft.

Søndag 16. april går tusindvis af danskere på gaden for at samle ind Kræftens Bekæmpelses årlige Landsindsamling og støtter kampen mod kræft. Under overskriften ’Vi kan alle være helte hylder Kræftens Bekæmpelse i år de frivillige indsamleres store indsats.

– Vi mangler især indsamlere i Magleby, Rødvig, Vallø, Hellested, Lyderslev samt til landruter, lyder det fra indsamlingsleder Anny Borch Jensen fra Kræftens Bekæmpelse Stevns.

Du kan stadig nå at melde dig som indsamler på telefon/sms 2924 7726 mail: annyborch@mail.dk eller på www.indsamling.dk