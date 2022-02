41 skolebørn fra 3. til 6. klasse på Stevns Friskole finde et nyt sted at gå i SFO. Det er konsekvensen af, at friskolen i Rødvig har modtaget en opsigelse fra Stevns Kommune af lejemålet på førstesalen af Multihuset, der ligger på Vemmetoftevej skråt over for friskolen.