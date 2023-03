Martin Henriksen fik vedtaget forbud mod TikTok

Stevns Kommune sendte fredag en orientering til samtlige medarbejdere om, at det bliver forbudt at benytte sig af den sociale tjeneste på kommunale mobiltelefoner og andre elektroniske enheder. Samtidig er kommunens IT-afdeling gået i gang med at sikre, at app’en bliver slettet på den enheder, hvor den allerede er installeret, ligesom der bliver spærret for muligheden for at installere den.