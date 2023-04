Klinteshoppen flytter ind på fyrcentret

Del via email

Tommestrup: I Påsken åbner Klinteshoppen sin sommerbod, og i år bliver det i helt nye rammer ved Stevns Fyrcenter.

Det hele startede i 2015 med en mobil sommerbod ved bådværftet i Rødvig Havn, der havde første åbningsdag lørdag den 4. juli. Her kunne man både finde afrikanske lædertasker, lokal keramik og trækunst.

Godt en måned senere flyttede de kreative kræfter ind i det gamle ishus ved indgangen til Traktørstedet Højeruplund. Her har de siden haft åben hver sommer, til glæde for traktørstedets gæster og de mange turister, som besøger området.

Her er det fra venstre Lone Clausen, Ulla Thornberg og Susanne Stanley, som i dagene op til påske har haft travlt med at indrette de nye lokaler med deres smukke ting. (Foto: Rikke Michael Hansen)

Sortimentet er løbende blevet udvidet med flere lokale kunsthåndværkere, og i år flytter Klinteshoppen adresse fra Højeruplund til Stevns Fyrcenter, hvor de har fået lov at flytte ind i en af de gamle garager, der senest har fungeret som madpakkerum. Stedet lejer de af Stevns Kommune.

– Vi glæder os meget til de nye og større rammer. Det er næsten tre gange så stort som stedet i Højeruplund, hvilket giver helt andre muligheder for indretning – og bedre plads til at bevæge sig rundt og se på vores ting, fortæller indehaver af Holtug Tekstil, Lone Clausen, der har været med helt fra starten.

Den ekstra plads har også givet rum til et par nye udstillere, og listen tæller nu 13 lokale kunsthåndværkere, der sommeren igennem vil fylde butikken med deres fine ting. Her er et varieret udvalg af lokalt unika kunsthåndværk og specialiteter fra Stevns såsom pileflet, smykker, strik, keramik, origami, træarbejder, tekstiler mm.

Kunsthåndværkerne er denne sommer Anne Vejtorp, Birgit Maxner, Charlotte Mannstaedt, Erik Jensby, Jutta Møller, Lone Clausen, Lone Krabbe, Niels Erik, Sanne Aborg, Sejer Folke, Susanne Stanley, Søren Holm og Ulla Thornberg.

Klinteshoppen åbner for sæsonen skærtorsdag den 6. april fra kl. 12-16 og vil i april og maj holde åbent alle fredage, lørdage, søndage samt helligdage. I sommermånederne holdes åbent alle ugens syv dage fra kl. 12-16.

rmh