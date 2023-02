Fremlagde planer for vindmøller i havet 5,8 km ud for Højerup

Bygherren European Energy har konkrete planer om at bygge 16 op til 300 meter høje havvindmøller, hvor de nærmeste møller vil komme til at ligge 5,8 kilometer ud for Højerup og 9,5 kilometer fra Rødvig. Med et medejerskab vil der både kunne skabes lokale arbejdspladser i bygge- og driftsfasen.