Færre til at arbejde med plejekrævende ældre

I Stevns Kommune vil antallet af ældre udgøre 25 pct. af befolkningen i 2030. For mange kommuner er det skræmmende tal som Danmarks Statistik viser i fremskrivningen af bl.a. den demografiske udvikling af ældre og børn. Og for mange kommuner er udgiftspresset allerede i dag et faktum, der forstærkes af mangel på arbejdskraft.