Færre søger Arne-pension på Stevns

Mandag 1. august er det præcis et år siden, at der blev åbnet op for at søge den såkaldte Arne-pension – opkaldt efter bryggeriarbejder Arne Juhl, der var frontfigur i Socialdemokratiets kampagne for tidlig pension forud for det seneste folketingsvalg. I den anledning har Beskæftigelsesministeriet opgjort, hvor mange der har benyttet sig af muligheden for at søge om at gå på tidlig pension.