Udstillingen i Stevns Klint Oplevelsescenter er i hovedtrækkene klar til åbningen i dagene op til efterårsferien. Den er ved at blive finpudset, og den første større gruppe, som har fået et smugkig, er lærerne fra de stevnske fri- og folkeskoler. Udstillingen er i skoleregi åben og gratis for kommunens skolebørn i resten af 2022.