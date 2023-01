I juli måned efterlyste politiet en bilist, der var forsvundet fra Hovedgaden i Hårlev efter først at have påkørt en 43-årig mand, og derefter slået ham med en knytnæve i ansigtet. Bilisten har nu en voldsdom på sit cv, efter at Retten i Roskilde har talt. Den dømte har dog anket sagen til Østre Landsret.