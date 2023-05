Af Julie Hoff Sørensen (SF) på vegne af Konservative, Nyt Stevns, Enhedslisten og SF

Den grønne omstilling er essentiel for samfundet, og især den øgede elektrificering af transportsektoren og varmeforsyningen kalder på større elproduktion inden for Danmarks grænser – og også på Stevns.

Som et lille land med mange ønsker til arealanvendelse og omgivet af vand og vind kan vi ikke se bort fra de danske farvande som et oplagt sted for vedvarende energianlæg. Torsdag har fire partier bestående af K, SF, EL og Nyt Stevns derfor valgt at stille sig bag et positivt høringssvar til European Energys ansøgning om at foretage en forundersøgelse om etablering af en havvindmøllepark ud for den stevnske kyst.

Vindmøller er nutidens bedste svar på produktion af vedvarende energi, og gennem forhandling med European Energy har vi fået tilpasset projektet en ramme, som vi kan se os selv og Stevns i. Der har været lydhørhed over for ønsker til både antal, afstand, opstillingsmønstre, medejerskab og brug af servicehavn, og vi kan derfor i dag stille os bag et positivt høringssvar vedrørende forundersøgelsen.

Man vil måske bemærke, at det er noget uvant at se Socialdemokratiet og Radikale blive flankeret på begge sider af Nyt Stevns, Konservative, Enhedslisten og SF, idet Venstre som det eneste etablerede parti – sammen med Martin Henriksen (løsgænger) – har valgt at stå uden for et meget bredt forlig.

Selv om det brede flertal kan forekomme broget ud fra en ren ideologisk anskuelse, så har vi fire partier uden for flertallet det til fælles, at det mest tungtvejende hensyn i beslutningen om havvindmøller har været hensynet til det samfund og den planet, som vi giver i arv. Som beslutningstagere må vi nødvendigvis have det fælles bedste på den lange bane som vores mål, og så må man samarbejde med dem, der kan og vil dialogen og fællesskabet frem for dem, man plejer. Når vi taler om at tage ansvar, så er vi også nødt til at se ud over vores egen geografiske næsetip og anerkende, at Stevns er ikke en ø isoleret fra resten af verden.

Vi har samtidig i flertallet for havvindmølleprojektet fundet sammen ud fra et fælles ønske om at bidrage til den omstilling, som borgerne faktisk efterspørger. I en rundspørge foretaget af Rambøll for Stevns Kommune i marts har det tydeligt vist sig, at stevnsboernes foretrukne energikilde er netop havvindmøller, og derfor er det glædeligt, at det ikke bliver os lokale politikere, der stiller os i vejen for borgernes vilje. Vi kan ikke nøjes med at fokusere på vores eget energibehov alene med energiproduktion på land.

SF, Konservative, Nyt Stevns og Enhedslisten er også klar til at forhandle om sol og vind på land. Men vi undrer os alligevel over, at Venstre vælger at feje det første egentlig projektforslag vedrørende produktion af vedvarende energi af banen i stedet for at søge indflydelse på det. Det er samtidigt svært at forstå, at Venstre vælger at stå uden for én af de måske vigtigste beslutninger og med mest borgerinddragelse og politisk forhandling, som vi har haft i denne valgperiode.