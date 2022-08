Billeder: Sys Bjerre og Dissing-brødrene fyrede op under fest på havnen

Del via email

Vejret var fantastisk. Øl og sodavand kolde. Og flere madboder var linet op på havneområdet lige foran stranden bag fiskerihavnen i Rødvig. Men ikke mindst var der hele lørdag aften gang i den på scenen, som var stillet op med et baggrundstæppe af himlen over stranden og solnedgang over Rødvig.