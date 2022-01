Lokalplan: Bakkehældets Vandværk i Valløby er meget bekymret for, at et nyt boligområde skal placeres i et indvindingsområde for grundvandet til det lokale vandværk. Det gjorde vandværks-formanden opmærksom på i et langt oplæg, da der var borgermøde om lokalplan 204 for Valløby mandag aften.