Vaks kunde stoppede krukke-tyv

Del via email

Antallet af butikstyverier stiger og stiger, viser de nyeste tal. Netop derfor bliver butikspersonalet sikkert ekstra glade, når kunderne hjælper til med at forhindre eller standse lovovertrædelser.

Og det var netop, hvad der skete i Rema 1000 på Fredensvej i Stenlille tirsdag ved 18-tiden.

En 31-årig kvinde parkerede sin bil ved butikken, læssede fire sæt keramik-krukker, 12 krukker i alt, til en værdi af 1200 kroner i sin bil, og kørte derfra uden at betale og med tildækket nummerplade.

Det blev opdaget af en af butikkens kunder, som satte sig ind i sin bil og fulgte efter kvinden. Hun standsede ved en privat adresse i nærheden, og så tog kunden kontakt til politiet og oplyste adressen.

Politiet kom, fik fat i kvinden og i krukkerne, som blev afleveret tilbage til Rema 1000. Den 31-årige kvinde er nu sigtet for butikstyveri og kan forvente en bøde.

Politiet roser borgeren for at reagere på hændelsen uden at rette henvendelse til kvinden, men i stedet observere og så kontakte politiet.