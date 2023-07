Debat: Usaglig politisk personforfølgelse

Af Martin Bengaard, vælgerforeningsformand for De Konservative i Sorø Kommune

Som Konservativ vælgerforeningsformand var det en lidt ubehagelig oplevelse at overvære det seneste Kommunalbestyrelsesmøde. Usaglige bemærkninger fra specielt Enhedslisten (Ø), Socialistisk Folkeparti (F) og Socialdemokratiet (A) manglede ordentlighed.

Man skal selvfølgelig altid forholde sig kritisk til dispositioner, som ikke har levet op til et regelsæt. Af redegørelsen, som kommunen nu har sendt til Ankestyrelsen, fremgår det, at der er fulgt en mangeårig praksis. Derfor virkede angrebene på borgmesteren også som om, at vi nu har nået et nyt demokratisk lavmål.

Nuvel – jeg kender jo Ø og SF´s oprindelse i forhold til menneskeforfølgelse. Det er dog beskæmmende, at de ikke lader Ankestyrelsen udtale sig, før man placerer et ansvar og dømmer nogen.

Alle har fået indsigt i den redegørelse, som er sendt til Ankestyrelsen indenfor den tidsramme Sorø Kommune fik. Ankestyrelsen er kommunernes øverste tilsynsmyndighed. Af redegørelsen fremgår det, at der ikke er givet tilskud til usaglige formål.

Borgmesteren burde ikke have deltaget i bevillingen af et tilskud til Jul i Sorø i 2019. Han vurderes af administrationen til at være inhabil, da han "arbejder" som frivillig kasserer i foreningen og har sendt en faktura på tegning af en støtteannonce til kommunen. Vi kan jo alle begå fejl, og det har borgmesteren beklaget. Sorø Kommune har i øvrigt tegnet støtteannoncer i Jul i Sorø siden 1955.

Borgmesterkontoen er gennemgået 12 år tilbage og det viser sig, at den administrative praksis bl.a. ikke lever op til god forvaltningsskik og journalisering. Det vil der nu blive udarbejdet forslag til, hvordan det fremadrettet bør håndteres, så den opfylder alle de kommunalretslige regler.

Kontoen har altid haft et selvstændigt budget og borgmesteren har ikke haft adgang til kontoen. Alle udbetalinger af midler fra puljen er blevet håndteret administrativt, og der er således ikke tale om en særlig konto, som borgmesteren har kunnet råde over, uden at administrationen havde indblik i transaktionerne.

I alle 12 år har budgettet for kontoen været overholdt, og der er i flere år ført penge tilbage til de øvrige budgetområder. Hertil kommer, at bl.a. kommunens forskellige lokalsamfund, ældreområdet og kultur- og fritidsområdet er blevet begunstiget i forlængelse af de arrangementer, som Sorø Kommune har støttet.

Så det er på ingen måde økonomien, som er blevet udfordret i forbindelse med forvaltningen af borgmesterkontoret, som nogle italesatte det på mødet.