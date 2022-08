Stadig begejstret efter tyve år

SORØ: Uanset om man er butiksindehaver, direktør eller almindelig lønmodtager, så drejer det sig om at kunne slå øjnene op hver morgen og være glad og forventningsfuld i håbet om, hvad dagen vil bringe. Sådan er det også for 56-årige Brian Christensen, indehaver af Sir Brian i Storgade 42 i Sorø. Den 26. august kan han fejre 20 år som selvstændig, og han er stadig glad – hver eneste dag – for at møde på arbejde.