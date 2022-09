Del via email

To klip i kørekort samt to betingede frakendelser af kørekortet kom oven i 26 fartbøder, da politiet torsdag mellem klokken 18.30 og 21.30 gennemførte en hastighedskontrol på Holbækvej i Sorø. De betingede frakendelser betyder, at bilisterne skal op til en ny køreprøve.