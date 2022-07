Del via email

Selv om det ikke er blevet til guldmedaljer til de to atletikudøvere fra Dianalund, Vagn Kildsig på 82 og Jørgen Randløv Madsen på 70, har de to senior-atleter klaret sig rigtig godt ved VM for Masters i Tampere i Finland. Sidstnævnte har sikret sig en bronzemedalje.