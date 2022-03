Klumme: Tak til lærerne

Jeg gik i gymnasiet fra 1986 til 1989. Jeg blev matematisk student og havde derfor matematik, fysik, kemi og biologi, selvom jeg havde musik på A-niveau. Vi havde også dansk, oldtidskundskab, religion og historie. Og selvom jeg læste mange bøger som barn (det var, før man havde computere, internet, mobiltelefoner mv), så oplevede jeg at gymnasiets lærere åbnede mine øjne og lærte mig at se på verden på en ny måde. Vi læste litteratur, som jeg aldrig ville have valgt at læse på egen hånd, vi fik indblik i vigtig og grundlæggende naturvidenskab og indsigt i, hvordan både den fjerne og den nære fortid hænger sammen med vores egen tid.