Kom til Havens Dag på Broby Planteskole

BROBY GRÆSLOD: Den 11. september kan Broby Planteskole omsider byde velkommen til Havens Dag i den vante form, efter at corona-restriktioner for en stund satte “kagebordet” på pause. Arrangementet med det gigantiske kagebord har fundet sted siden 2014, og plejer at være meget velbesøgt. Indehaver Ib Johansen håber – sammen med sin datter, Nina, at masser af mennesker vil finde vej til Broby Græslod.