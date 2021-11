Sorø Kommune er ved at udarbejde kommunens klimahandleplan, og der er mange gode forslag i planen. Et redskab, som ikke nævnes, er brugen af intern CO2 pris, også kaldet skyggeprisen på klimagasudledning. I Middelfart kommune er man allerede ved at gøre sig gode erfaringer med brugen af den interne CO2 pris, og kommunens borgmester forklarer i et indlæg på Klimamonitor, hvordan de griber den nye klimapraksis an.