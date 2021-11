Fredagens halloween i Sorø var bestemt ikke for sarte sjæle! Ud over en forrygende fin udsmykning med lyd, lys, græskar, røg og uhygge i midtbyen, så kunne man kun lade sig skræmme af alle de fine udklædninger. Både børn, voksne og forretningsindehavere havde virkelig lagt sig i selen for at skabe uhygge – på den fede måde!