Flere veje til grøn omstilling i Sorø

Hvad med klimaet, drikkevandet, biodiversiteten og PFAS?

Langt de fleste er enige om, at den grønne omstilling er helt nødvendig, men hvordan kommer vi fra viden til handling?

Sorø Økojord og Danmarks Naturfredningsforening (DN) Sorø inviterer den 24. maj til en aften med flere inspirerende bud på, hvordan man kan handle og bidrage til den grønne omstilling inden for land-, skov- og havebrug.

De fire foredragsholdere er forperson for Andelsgårde Rasmus Willig, forperson for Skovgro Lotte Rømer Grove, næstformand i Landsforeningen Praktisk Økologi Søren Vissing, og Kim Qvist, direktør for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond.

De er alle fire aktive i den grønne omstilling og har været med til at udvikle specifikke projekter og modeller for et grønnere land-, skov- og havebrug. Afsættet for arrangementet er, at der ikke kun er én måde at få samfundet gjort grønnere på, og at der ikke kun er ét svar på klima-, biodiversitets- og drikkevandskriserne.

Mødet finder sted den 24. maj kl. 19.00 på Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø. Alle er velkomne, ingen entre.