Man kan stadig nå at få en indsamlingsrute i Sorø kommune til søndag den 3. april, når Kræftens Bekæmpelse holder landsindsamling. Der er dog kun enkelte ruter tilbage. Er man interesseret i at få en rute, kan man kontakte Kræftens Bekæmpelse på telefon 70 24 20 22 eller via hjemmesiden www.indsamling.dk/bliv-indsamler/