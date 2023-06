Det Kollektive Klædeskab er flyttet og vil gøre genbrug i Sorø mere synligt

Julie Veje Bastholms butik Det Kollektive Klædeskab er flyttet til Storgade. Hun vil nu arbejde på at samle alle genbrugsinitiativer i Sorø om en årlig genbrugsuge. Foto: David Nejrup

Tøjbytteforretningen Det Kollektive Klædeskab er flyttet fra Østergade til Storgade for at blive mere synlig i gadebilledet.

– Butikken er blevet mere tilgængelig, siger butiksindehaver Julie Veje Bastholm.

– Stamkunder kunne godt finde mig, hvor jeg lå før, men hvis jeg selv var ude og shoppe, så ville jeg heller ikke selv være gået ind, hvis jeg ikke vidste, hvad det var.

Nyt hjem til tøj

Nu er butikken med gode råd og vejledning fra handelsstandsforeningen flyttet til færre kvadratmeter, men til gengæld mindre husleje og bedre beliggenhed på Storgade.

Det Kollektive Klædeskab er et landsdækkende tøjbyttekoncept, hvor medlemmer via et månedligt abonnement bytter tøj i butikken. De afleverer det gode tøj, de ikke selv bruger længere, får point for det, og bruger pointene til at shoppe andet tøj i butikken.

Et koncept, der har fået vind i sejlene under både corona og det seneste år med inflation, og butikken i Sorø videreformidler cirka 300 stykker tøj om ugen, der får nyt liv i andres hænder. Og interessen vokser.

– I forbindelse med min flytning er jeg også i gang med at realisere et initiativ, jeg i et stykke tid har drømt om, siger Julie Veje Bastholm, der gerne vil samle de forskellige second hand initiativer i byen i en form for forum eller samarbejde.

Årlig genbrugsuge

– Da jeg i 2021 åbnede Det Kollektive Klædeskab, forsøgte jeg at lave et par upcycling-caféevents i Sorø og Dianalund, hvor folk kunne mødes og reparere og genbruge tøj i fællesskab, siger Julie Veje Bastholm.

– Der var ikke helt det fremmøde, jeg havde håbet på. Måske fordi folk selv skulle medbringe symaskiner.

Nu har Julie Veje Bastholm en vision om, at genbrugsbutikkerne i Sorø finder sammen om at lave en årlig uge med events, der alle har fokus på bæredygtigt genbrug.

– Selv om vi formelt set er konkurrenter, så supplerer vores initiativer hinanden. Jeg håber, at vi sammen kan udvikle og lave events, der øger fokus på de bæredygtige valg.

Visionen om en genbrugsuge er indtil videre kun på idéplan, men Julie Veje Bastholm har mødt stor interesse for sine ideer, når hun har talt med sine kolleger i branchen.