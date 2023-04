Debat: Risiko for flere offentlige omkostninger

Af Tina Aagreen og Peter Lind, Randstenskransen 2, Frederiksberg

I forlængelse af Nikolaj Rasch Skous artikel 15. marts om ny bebyggelse på Frederiksberg, håber vi som beboere i Klokkergården at få besvaret nogle spørgsmål af Natur, Teknik & Planudvalget.

Så vidt vi forstår, mangler Sorø Kommune pt. 40-50 millioner kroner. Der er nødvendige forslag til budgetbesparelser, og dermed forringelser i de offentlige udbud. Vores bekymring går på de konsekvenser, som yderligere bebyggelse vil have – ikke mindst risikoen for flere offentlige omkostninger end forventet.

Der er allerede en del nye boliger på vej, inklusiv estimerede skatteindtægter, efterhånden som der flyttes ind. Men der er tomme lejemål i byggeri, der ser færdigt ud; har man en idé om, hvorfor boligerne er tomme?

(Kan det være prisen, manglende godkendelse, infrastrukturen? – eller er der fuldt booket og klar til indflytning?)

Hvor mange interesserede, potentielle tilflyttere er der pt. til de løsninger som Birch Ejendomme planlægger i Sorø?

I “Byudvikling Sorø Kommune” nævnes, at FN’s verdensmål udgør den overordnede ramme for planstrategien. På Birch Ejendommes hjemmeside fremgår der, så vidt vi kan se, ikke fokus på bæredygtighed; hvordan sikrer man, at der leves op til kommunens målsætninger?

Hvilke krav er der til fællesarealers udseende og etablering – også med hensyn til bæredygtighed?

Skolen, institutioner, sportsanlæg og veje er vel maksimalt belastet. Er der estimeret omkostninger til ekstra vedligehold og udvidelse?

Det har knebet med at holde tilstrækkelig varme alle steder, da det var koldest, på grund af manglende tryk på fjernvarmen. Er der tilstrækkelig kapacitet til både nye og nuværende forbrugere?

Et øget tryk vil give et markant højere energiforbrug, hvis det ikke er indregnet i det oprindelige anlægs opbygning.

Velvidende at der delvis skal kigges ind i glaskuglen, håber vi at svarende på vores spørgsmål vil bidrage til troen på, at det er overvejende sandsynligt, at det nye byggeri ved Sognefogedvej vil bidrage positivt til Sorø Kommunes økonomi.