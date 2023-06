Debat: Gratis varme betalt af andre

Af Susanne Borggaard (NB), medlem af Sorø Kommunalbestyrelse

Socialdemokratiet, Konservative, SF, Venstre, Radikale Venstre og løsgænger Kasper Nygaard har 21. juni 2023 vedtaget et gebyr for afhentning af haveaffald. Alle husstande i Sorø Kommune kommer til at betale gebyret, også selvom de ikke gør brug af ordningen.

Mange afleverer selv haveaffald på genbrugsstationen eller komposterer og laver kvasbunker på egen grund til glæde for pindsvin og andre dyr i haven. Således mener jeg, at rigtig mange husstande i vores kommune ikke har et behov for at få afhentet haveaffald.

Hvorfor mener 23 politikere, at alle husstande i vores kommune skal betale et tvungent gebyr for afhentning?

Det er fordi, at Sorø Fjernvarme mangler haveaffald til afbrænding og politikerne med gebyret håber på, at flere husstande vil aflevere endnu mere haveaffald.

Problemet ved gebyret er, at politikerne indfører en tvungen ordning hvor husstande i byer som Ruds Vedby, Dianalund, Stenlille, Stenmagle, Nyrup, Bjernede, Alsted, Fjenneslev og Lynge kommer til at betale for, at Sorø Fjernvarme mangler haveaffald.

Husstandene på landet, der selv går en vinter i møde med en dyr varmeudgift, kan via gebyret direkte komme til at medfinansiere op mod 300.000 kroner til varmen i Sorø by og på Frederiksberg. En varmeforsyning ingen af husstandene på landet har mulighed for at benytte.

Det svarer til, at vi alle skal betale for et hospital i Sorø by, men der er kun adgang for de borgere, der bor i Sorø by og på Frederiksberg.

Dette vil Nye Borgerlige ikke være med til, og jeg har efter en længere politisk forklaring til mine politikerkollegaer på mødet i kommunalbestyrelsen stemt nej til haveaffaldsgebyret til alle.

Jeg gør mit yderste for at være en stemme for jer, der har stemt på mig, og andre der deler min opfattelse af sund fornuft og rimelighed i politik. Er I enige eller uenige? Skriv gerne til mig på sborg@soroe.dk.

I får den politik, I stemmer på.

(Enhedslisten stemte også imod beslutningen med begrundelsen: Vi mener ikke haveaffald skal indsamles. Det skal nedbrydes i naturen, det er en medvirkende faktor til øget biodiversitet, red.)