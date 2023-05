Debat: Borgmesteren er kommunens øverste personalechef

Af Anne-Grete Jensen, Næstvedvej 80, Sorø

Borgmester Gert Jørgensen oplyser, at der nu skal udarbejdes retningslinjer vedrørende brug af kommunens (skatteborgernes) penge til diverse sponsorater og ”gaver” til udvalgte medarbejdere.

Det er en rigtig god idé for den/dem, der ikke selv kan vurdere, hvad der er ret og rimeligt.

Jeg foreslår, at borgmesteren og hans medarbejdere, drøfter dette med Vej, Park og Trafik, der er nemlig helt faste retningslinjer:

Før julen 2022 væltede en poppel, som står i vejkanten mellem landevejen og vores mark. Sorø Kommunes vejmænd skar træet op, kronen blev fjernet og stammen blev skåret op og lagt på vores mark.

I slutningen af februar måned 2023, blev vi spurgt af en borger, der bor i nærheden, om vi skulle bruge træet/brændet.

Belært af tidligere situationer, hvor det har været præciseret, at træerne i vandkanten tilhører Sorø Kommune, sendte vi en e-mail dertil.

Svaret kom efter otte dage:

Det blev oplyst, at Sorø Kommune ikke må bortgive eller sælge brænde til borgere.

Hvis træet skulle sælges, skulle det i offentligt udbud, som skulle annonceres i aviser og medier, således af alle borgere kunne byde på det. Arbejdet med annoncering med videre ville overstige værdien af selve træet, derfor ville kommunen selv fjerne træet og bortskaffe dette.

Det blev oplyst, at reglerne er meget firkantede på området: Dels er træerne er jo alle borgeres, og dels skal man sikre, at der ikke sælges billigt brænde som en ”vennetjeneste” til en enkelt borger.

Jeg tænker, at når det er muligt at udarbejde så faste regler for fjernelse af et enkelt træ i en vejkant, må det også være muligt at udarbejde regler for, hvad en borgmester må bruge penge på.

I øvrigt er borgmesteren kommunens øverste personalechef, så at det er vist en fortalelse af sige ”personalet på min gang”.