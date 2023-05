Branden var muligvis påsat

Del via email

En 13-årig, der var i området, anmeldte lørdag aften klokken 20.47 en brand, som var opstået i terrassen foran en af spejdergruppen Karl af Riises bygninger, der ligger på Grønningen ved Fægangen i Sorø.

– Anmeldelsen gjorde, at vi var meget hurtigt fremme, siger brandvæsenets indsatsleder Bo Sebens og tilføjer, at to af deltidsbrandmændene er spejdere hos Karl af Riise.

– Branden var ikke selvantændt, og var vi ikke kommet så hurtigt frem, så ville flammerne have fået fra i bygningen, der er en container beklædt med træ. Men heldigvis skete der ingen skader indenfor, siger Bo Sebens.

Det har ikke været muligt for Sjællandske Nyheder at få en kommentar fra politiet, der var tilstede ved brandslukningen.