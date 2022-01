Del via email

Torsdag den 6. januar gik en række butikker i Dianalund Centret i gang med tre raske dage med gode tilbud og hos Boutique Oline startede man også torsdagen med gode tilbud, men i butikken holder Gitta Kochan fast i et klassisk, godt, gammeldags udsalg, der strækker sig over et par uger.