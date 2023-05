Vand- og naturprojekt langs med Solrød Bæk til 40 mio. kr.

Mere biodiversitet, mindre CO2-udledning, mere skov, bedre beskyttelse af drikkevandet, klimatilpasning af Havdrup og samtidig en fornuftig løsning for landmændene. Det store vand- og naturprojekt langs med Solrød Bæk er en gevinst på mange fronter, og nu har parterne for alvor taget næste skridt mod en realisering af projektet ved at indgå en aftale om finansiering af de enkelte tiltag, skriver Solrød Kommune i en pressemeddelelse.

Der er nu underskrevet to partnerskabsaftaler, der skal sikre, at projektet gennemføres. Den første aftale indeholder indsatser for klimatilpasning af Havdrup og Solrød Landsby samt genopretning af Tykmosen.

– I KLAR Forsyning er vi meget begejstrede for projektet. Vi oplever, at der er et særdeles godt samarbejde mellem alle involverede, og vi tror på, at man generelt set kommer længere, når man arbejder sammen. Samtidig ser vi i KLAR Forsyning altid gerne, at vores projekter kan tilføre vores kunder ekstra værdi i form af rekreative områder, som det er tilfældet her, siger Jesper Koziara, teknisk direktør i KLAR Forsyning.

Han fortæller, at man for at beskytte Havdrup og Solrød Landsby mod oversvømmelser ved kraftig eller vedvarende regn vil genoprette Tykmosen, der i dag er drænet og tørlagt. Samtidig vil der blive etableret en ny stiforbindelse mellem Havdrup og Solrød Landsby.

Beskyttelse af grundvandet og mere natur

Den anden aftale består af indsatser for beskyttelse af grundvandet på Havdrup Kildeplads, hvor man som de vigtigste indsatser ophører med at bruge pesticider og laver skovrejsning..

Hos HOFOR ser man positivt på aftalen.

– Vi havde alle fra begyndelsen helt naturligt nogle forskellige interesser i projektet, men det foreløbige resultat viser tydeligt både engagement, samarbejde og vilje til at lykkes. Og nu står vi altså med muligheden for at få skabt et stærkt projekt, der både kan sikre drikkevandet, styrke den pressede danske natur, bekæmpe klimaforandringerne og blive til et dejligt sted at gå en tur, konstaterer direktør for Vand og Spildevand i HOFOR, Brian Hansen.

Vand- og naturprojektet frigiver landbrugsarealer til både skov, mose og lysåben natur.

– Vi har brug for gode naturoplevelser i de bynære områder med muligheder for motion og friluftsoplevelser. Skoven vil også få stor landskabelig værdi, fordi den vil fremstå som en grøn kile mellem Havdrup og Solrød Landsby og på den måde skabe en unik sammenhæng mellem natur og bymiljø, siger skovrider Jens Peter Simonsen fra Naturstyrelsen.

Det grundlæggende princip i aftalerne er, at jordejerne i tilknytning til HOFORs kildeplads tilbydes at indgå frivillige aftaler for at beskytte grundvandet. Det kan fx være en frivillig aftale i form af en erstatning for stop med brug af pesticider, et tilbud om køb af jord eller et tilbud om at bytte sin landbrugsjord til et nyt areal uden for projektområdet.

– Vi vil først og fremmest gå ad frivillighedens vej i forhandlingerne om erstatning, køb eller bytte af jord. Det giver en lidt længere proces, da der er mange brikker, som skal matches undervejs. Men det er vigtigt, at vi i fællesskab finder frem til de rigtige løsninger for alle parter – ikke mindst for grundvandet, siger direktør i HOFOR, Brian Hansen.

Projektet binder mange ender sammen.

– Alle parter kan med rette være stolte over, at vi nu er nået så langt i processen, og der skal lyde en stor ros til de mange interessenter og partnere for deres udsyn, støtte og engagement, lyder det Solrød Kommunes borgmester Emil Blücher (LA).