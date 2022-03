Snart virker springvandet ved Strandvejstorvet igen

Del via email

Solrød: Solrød Kommune har fundet en ny entreprenør, der kan udbedre springvandet, som bl.a. indebærer at belægningen og bund på selve springvandet skal tætnes, og at afløbet til vandet skal gøres større. Onsdag den 30. marts begyndte udbedringen af springvandet ved Strandvejstorvet. Springvandet forventes at være klar til slutningen af maj, skriver kommunen i en pressemeddelelse.