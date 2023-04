Landsby holder loppemarked

Del via email

Solrød: Solrød Landsbylaug inviterer til loppemarked på kirkepladsen i Solrød Landsby søndag den 14. maj kl. 9-14.

– Find de gemte lopper frem, så de kan få nyt liv – eller kom forbi og gør en god handel til dit hjem, din have eller sommerhus. Hvis du ønsker at deltage med en stand, kan du senest dagen før loppemarkedet henvende dig til Mona Larsen på mail mona.hyldevej@gmail.com eller på tlf. 60 76 12 66, lyder det fra arrangørerne.

Deltagelse koster 50,- kr. pr. stand (beløbet støtter landsbylaugets arbejde). Husk selv at medbringe borde og stole samt forplejning til eget forbrug.

Der bliver mulighed for at købe kaffe på pladsen. Bemærk, at loppemarkedet kan blive aflyst ved dårligt vejr.