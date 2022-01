Kviktestcenter i Havdrup lukker

Søndag den 23. januar 2022 kl. 19 er din sidste mulighed for at få taget en kviktest i kviktestcenteret i Havdrup Idrætscenter. Det er besluttet at lukke testcenteret herefter, da Region Sjælland vurderer, at behovet for kviktest er stærkt faldende generelt i regionen, formentligt på grund af de øgede muligheder for selvtest. Det betyder samtidig, at der er gode nyheder for de lokale foreninger, der benytter Havdrup Idrætscenter, da der nu igen udelukkende er sportslige aktiviteter i idrætscenteret.