Kom og følg med i en skov bliver til

I 2021 blev Åmarkslund plantet, det er en skov på knap syv hektar, som svarer til 10 fodboldbaner. Skoven består udelukkende af hjemmehørende træer og ligger langs Åmarken lige uden for Naurbjerg.

I 2023 fylder Åmarkslund to år, og træerne er ved at vokse til. Derfor inviterer Åmarksgård til skovens dag sammen med Bo Teglhus Andersen, der både er skov og landskabsingeniør og naturvejleder på Skovskolen.

Bo Teglhus Andersen vil stå for en rundvisning, hvor han kommer ind på natursyn, vores behov for natur/mad, landskabets udvikling fra fortid til nutid og meget mere.

Bo Teglhus Andersen vil også sørge for et par aktiviteter for børn.

Arrangementet er lørdag den 20. maj klokken 13, adressen er Åmarkslunden ved Åmarken 2. Arrangementet er gratis og åbent for alle.