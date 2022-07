Del via email

Solrød: Når man er ung, og får en autismediagnose, kan det føles som om hele verden vendes på hovedet. Selvom det kan være en lettelse at få et svar på, hvorfor man har følt sig forkert hele livet, skal man pludselig lære sig selv og sine behov at kende på ny, skriver den private psykolog-praksis Molis: