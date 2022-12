Det var virkelig en glædes aften da et samlet byråd vedtog at gå videre med projektet om, at etablere en gårdbørnehave på Skolevej 70 i Gl. Havdrup. Udvalget har senere besluttet at det skal være med en unik gårdprofil og helt nye rammer. Det er perfekt og vil bidrage til at reducere de kapacitetsudfordringer som er på børneområdet her i kommunen, og styrke Havdrup som familie-by. Heldigvis er vi jo et sted som mange børnefamilier flytter til. Det har jeg selv gjort med min kæreste og datter tilbage i foråret, hvilket vi ikke har fortrudt en eneste gang. For os i Liberal Alliance var det vigtigt med bred politisk support til gårdbørnehaven så den kan realiseres. Dog havde jeg meget gerne set, at man havde udnyttet muligheden til, at øge diversiteten i de tilbud som tilbydes. Man kunne vi fx have gået efter at etablere den som et selvejende eller privat dagtilbud. Det var der desværre ikke bred nok opbakning til i kommunalbestyrelsen. Der er nemlig ingen selvejende og kun én privat institution her i kommunen dags dato. Det er et problem for mig som klassisk liberal, da jeg mener, at vi som forældre skal kunne vælge mellem forskellige institutionstyper hvad angår dagtilbudsform, organisering, pædagogisk profil mv. Heldigvis er det en del af budgetaftalen for 2023, at byrådet skal se på mulighederne for at etablere netop dette. Det arbejde ser jeg meget frem til at følge, og jeg kan garantere, at vi i Liberal Alliance vil arbejde konstruktivt for at styrke forskelligheden og kvaliteten i vores dagtilbud her i Solrød Kommune. Vores børn er og bliver en kerneprioritet.