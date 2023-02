En 23-årig mand fra København burde slet ikke have sat sig bag rattet, da han er frakendt sit kørekort frem til 2026, og han har et utal af færdselssager med især fart på samvittighed. Det afholdt imidlertid ikke den 23-årige for igen at træde lidt for hårdt på speederen, da han fredag over middag kørte på Køge Bugt Motorvejen.