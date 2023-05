Centerforening tager initiativ til byfest

– Ønsket om en byfest har ligget i støbeskeen i et stykke tid, og nu skal det være, så vi glæder os til at tage hul på den første byfest. Vi håber, det bliver starten på en tradition, som både kommune og foreninger vil bakke op om, siger Susanne Kaihøj, som er centerchef, og fortsætter:

– Det er planen, at Solrød Center bliver omdrejningspunktet for byfesten med et program med sjove og hyggelige aktiviteter for hele familien. Dagen byder blandt andet på modeshow i centergaden, hoppeborg, ponyridning, El-bil bane for børn og koncert med Toto Eclipse. Derudover vil der være masser af boder i centergaden med sminkestand, spændende smagsprøver, festlige bobler og selvfølgelig masser af gode tilbud.

Dagens højdepunkt bliver i bogstavelig forstand det 20 meter høje pariserhjul, hvor man får udsigt over byen, og som kommer til at stå lige midt i centret. Det åbner allerede klokken 11 og byfesten slutter først klokken 22.

Samlingspunkt

Centerchefen forklarer, at byfesten er et resultat af centerforeningens ønske om at udvikle bymidten til et socialt, kulturfyldt og underholdende samlingspunkt for alle i Solrød og omegn.

Projektet er på nuværende tidspunkt udelukkende butikkerne i Solrød Centers initiativ, men hun håber, at byens andre store aktører også vil bidrage til og tage ejerskab over det.

– Vi meldte ud allerede i årets begyndelse, at vi har ambitioner om at række ud til både kommunen, de øvrige aktører i bymidten og foreninger for, at vi kan samarbejde om at udvikle vores bymidte. Det har vi selvfølgelig også gjort i forbindelse med byfesten, siger Susanne Kaihøj, og fortsætter:

– En stort kulturevent som byfesten, som virkelig kan brande vores dejlige og sprudlende by, vil være en oplagt mulighed for et sådant samarbejde, og derfor håber vi meget, at særligt kommunen, men også andre aktører vil gå ind i projektet i de kommende år, når vi skal holde byfest.

Ponyridning og el-bilbane

Byfesten finder sted i Solrød Center fredag den 2. juni fra butikkerne åbner og frem til klokken 22. Pariserhjulet åbner klokken 11.00 og så kan man prøve det hele dagen. Resten af aktiviteterne som f.eks. toget Futte, ponyridning, hoppeborg, el-bilbane for børn, ansigtsmaling med mere åbner ved 15-16-tiden. Nogle af aktiviteterne kræver turpas, som man kan købe på Solrød Centers hjemmeside, og det koster 50 kroner.

Pariserhjulet kan også prøves lørdag den 3. juni.

Solrød Centerforening har taget initiativ til en byfest, og en af attraktionerne bliver et 20 meter højt pariserhjul, som kommer til at stå lige midt i centret. Foto: PR