Byrådet takker ja: Her er ”Solrød Padelcenter”

Byrådet i Solrød Kommune har takket ja et til tilbud fra virksomheden 3XMF ApS, der vil bygge ”Solrød Padelcenter” på den gamle grusbane ved tennisbanerne ved idrætscentret. Det fremgår af en pressemeddelelse.

Det var et enigt byråd, der i februar godkendte vilkårene for et udbud af salg af grunden, og nu har man altså nikket ja til et konkret tilbud.

I pressemeddelelsen lyder det, at der udover 12 padelbaner kommer til at være mødelokaler, restaurant/café, omklædningsfaciliteter og forenings- og kulturfaciliteter.

”Bygningen bliver delvist nedgravet, så højden på bygningen bliver lidt lavere end det nærliggende beboelsesområde Litorinaparken, og der bliver etableret en fælles parkeringsplads ved tennisområdet“, lyder det også i pressemeddelelsen, hvor borgmester Emil Blücher (LA) også udtrykker sig positivt:

– Det er virkelig et kvalitetsprojekt, der sætter Solrød Kommune på landkortet. Solrød Padelcenter indeholder nogle super gode faciliteter både i form af padelbaner og indbydende lokaler til andre aktiviteter, og så er det visuelt flot at se på. Samtidig får vi som kommune en indtægt på 10 millioner kroner for salget af grunden, og det er unægtelig rare penge at tilføre kommunekassen.

Virksomheden 3XMF ApS har Martin Friis og Nikolaj Schwartz som direktører, og sidstnævnte sidder i bestyrelsen hos Solrød FC. I pressemeddelelsen lyder det, at virksomhedens vision for Solrød Padelcenter er, at det skal være et mødested og samlingspunkt med fokus på fællesskab, kultur og idræt. Et område, der skaber liv og stemning og integrerer sig naturligt med nærmiljøet.

Byrådet besluttede på byrådsmødet den 21. juni 2023 at følge bedømmelsesudvalgets udpegning vedrørende salg af grunden på den gamle grusbane ved Solrød Idrætscenter, hvor der skal opføres et padelcenter. Illustration: Hangar5

Naboer

Padelcentret har været diskuteret flittigt, lige siden det første gang var oppe at vende.

Trafikale forhold, lys- og støjgener har været lidt af de bekymringer, lokale har rejst, og på sidste byrådsmøde i 2022 mødte naboer fra Mellemvang og Litorinaparken også op og luftede deres frustrationer, som de har gjort ad flere omgange. I marts blev det besluttet at, at både en repræsentant fra Solrød Idræts Union og en repræsentant fra grundejerforeningerne Litorinaparken og Mellemvang skulle være med i et udvalg, der skulle bedømme og forhandle den bedst mulige pris og projektkvalitet for padelcentret.

Og tanker om projektet fra nærmeste naboer har gjort, at udbudsmaterialet løbende er blevet justeret, som man også kan læse i pressemeddelelsen – blandt andet i forhold til, at antallet af parkeringspladser blev øget. Samtidig kom de trafikale forhold og cykelstien til at vægte højere, end der først var lagt op til i tildelingskriterierne.

– Det har været vigtigt for byrådet at lande et godt projekt, hvor vi har lyttet til borgerne. Det har gjort, at vi er blevet lidt forsinket i processen, men det har absolut været det værd. Nu står vi med et projekt, som vi i byrådet tror på, at rigtig mange borgere vil få glæde af. Jeg har i hvert fald lyttet mig frem til, at der er rigtig mange borgere, der glæder sig til at kunne spille padel på hjemmebane, og jeg glæder mig da også selv til at slå et smut forbi Solrød Padelcenter, når det er bygget, siger Emil Blücher også i pressemeddelelsen.