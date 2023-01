Solrød: Det kom næppe som en overraskelse for de folkevalgte i Solrød, at de ikke ligefrem blev budt velkommen med blomster og fanfare, da der torsdag aften var borgermøde om den lokalplan, der skal gøre det muligt at opføre et nyt padelcenter på den tidligere grusbane i nærheden af Solrød Tennisklub.