Abstrakte billeder og keramik pryder på biblioteket

Ulla Thornberg, som er den ene af udstillerne, har foruden skulpturer, relieffer og unika-keramik lavet reproduktioner af fade til Køge Museum ud fra potteskår fundet ved en udgravning. Det er også blevet til flere spisestel til restauranter og Køge Museum. Udvalg af den store produktion vises i kulturhusets montre.

Ulla Thornberg er uddannet på Holbæk Kunsthøjskole og har i sit virke som lærer undervist i billedkunst. I 2004 flyttede Ulla Thornberg sit atelier fra Varpelev til Strøby Ladeplads ved Køge Bugt, hvor hun dagligt inspireres af vandet og naturen. Efter mange år med det klassiske lertøj besluttede Ulla Thornberg, at flytningen skulle være anledning at give sig i kast med stentøj, som nu supplerer lertøjet og giver helt nye udfordringer til arbejdet med skulptur og udsmykning. Hun deler udstillingen på biblioteket med Christina Hauge Hansen, som viser abstrakte billeder og her er masser af stof til fordybelse og refleksion. Det, som øjet ser i det abstrakte maleri, skaber ofte en genklang i bevidstheden. Inspirationen henter Christina Hauge Hansen fra omgivelserne, tanker, sammenspil og indskydelser og så er det udfordringen at få disse indtryk ned på et lærred med forskellige malerredskaber. Christina dykker ned i sit eget indre og maler drømme og fantasier.

Udstillingen kan se i Solrød Bibliotek og Kulturhus fra den 1. juni til 28. juni.

Christina Hauge Hansen viser abstrakte billeder. Foto: PR