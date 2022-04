Situationen med overbelægning på hospitalerne flere steder i landet som eksempelvis på Nykøbing Falster Sygehus, som DR Nyheder har afdækket de seneste dage, skyldes blandt andet, at der over en længere årrække er skåret kraftigt ned på antallet af sengepladser på hospitalerne uden at at de nære sundhedstilbud er styrket tilsvarende.