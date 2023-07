Del via email

På Nordre Ringgade i Slagelse gennemførte politiet mandag eftermiddag en målrettet færdselskontrol. I tidsrummet 15.20 til 17.00 standsede betjentene på stedet i alt 12 biler.

Det førte til i alt otte sigtelser. En bilist kørte i påvirket tilstand, tre bilister kørte så stærkt på strækningen, at det udløste et klip, en kørte med håndholdt telefon og fik derfor også et klip mens en bilist ikke havde sikkerhedssele på og fik sig en bøde.