Mareridt, overfaldsalarmer og en frygt for både sit eget og familiens liv har præget to socialrådgiveres liv, efter de tidligere i år blev udsat for grove trusler og chikane fra en far, hvis søn skulle tvangsfjernes. Det kom frem torsdag ved Retten i Næstved, hvor en sag, der ses for ofte, endte med en fængselsdom.